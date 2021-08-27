Известная юная певица Элина Иващенко после того, как спела с Олегом Винником, призналась в чувствах
Как передает Politeka.net, Элина Иващенко является начинающей популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Голос країни. Діти", где одержала победу. После этого девушка засветилась на "Х-Факторе" и вновь покорила своим талантом. Не так давно певица спела песню "Діаманти" вместе с популярным украинским певцом - Олегом Винником. Девушка активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни и творчеством.
На этот раз Элина поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке девушка в ярком красном пиджаке позирует на камеру на фоне городского движения столицы.
"Как я люблю Киев❤️ Каждая улица со своей атмосферой и энергетикой😍", призналась певица.
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Поклонники засыпали Элину комплиментами под фото: "Ну красивая же! Сумке отдельный зачет, ты же знаешь", "Огонь", "Моя", "Доброе утро Элинка. Желаю хорошего настроения и отличного дня".
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