Продолжаются съемки второго сезона шоу "Маска", который, уверяют продюсеры, будет удивлять еще больше
Артисты Оля Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома), по-прежнему, являются звездными детективами, которым вместе с коллегами предстоит угадать 20 персонажей, спрятанных под масками и роскошными костюмами.
На страничке программы "Зірковий шлях" в Инстаграм регулярно делятся с подписчиками фрагментами съемок. В новом видео показали, как Полякова с DZIDZIO развлекаются за кулисами, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Оба артиста были в своих сценических образах, ярких и неповторимых. Оля решила рассмешить коллегу "театральным представлением", показав жестами старую шутку про "открой ротик".
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
"Молодой Скрябин!": участник Співають всі заставил Могилевскую, Приходько, Матвиенко и других аплодировать стоя
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в белом платье поделилась своим огромным счастьем: "Мои поздравления"
Ани Лорак напомнили, какой она была до смены имиджа и уколов красоты: видео скромной красавицы
Тина Кароль наконец показала украинцам красавчика, за которого хочется замуж: "Красивая пара"
"Коротко о закулисье шоу МАСКА 😂 Звездные детективы развлекаются и намекают, что второй сезон будет взрывным. Мы также в предвкушении! А пока делитесь, как вам видео Оли Поляковой и DZIDZIO? 💫", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Вся суть шоу-бизнеса😂"
"Старый прикол 😂😂"
"Дурью маятся"
"Как всегда в своём репертуаре😞"
"когда Оля поумнеет и вырастет из коротких штанишек... такой же клоун рядом с ней 👺"
Напомним, наряженная Полякова впечатлила образом кокетливой "бабочки" на шоу Маска: кадры
Как сообщала Politeka, рассекречен новый герой "Маски", украинцы теряются в догадках: "Потап..."
Также Politeka писала, что Полякова с чудной прической засветила Винника и Каменских на съемках «Маски»: эксклюзивные кадры