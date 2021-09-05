Продолжаются съемки второго сезона шоу "Маска", который, уверяют продюсеры, будет удивлять еще больше

Артисты Оля Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома), по-прежнему, являются звездными детективами, которым вместе с коллегами предстоит угадать 20 персонажей, спрятанных под масками и роскошными костюмами.

На страничке программы "Зірковий шлях" в Инстаграм регулярно делятся с подписчиками фрагментами съемок. В новом видео показали, как Полякова с DZIDZIO развлекаются за кулисами, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Оба артиста были в своих сценических образах, ярких и неповторимых. Оля решила рассмешить коллегу "театральным представлением", показав жестами старую шутку про "открой ротик".

"Коротко о закулисье шоу МАСКА 😂 Звездные детективы развлекаются и намекают, что второй сезон будет взрывным. Мы также в предвкушении! А пока делитесь, как вам видео Оли Поляковой и DZIDZIO? 💫", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Вся суть шоу-бизнеса😂"

"Старый прикол 😂😂"

"Дурью маятся"

"Как всегда в своём репертуаре😞"

"когда Оля поумнеет и вырастет из коротких штанишек... такой же клоун рядом с ней 👺"

Напомним, наряженная Полякова впечатлила образом кокетливой "бабочки" на шоу Маска: кадры

Как сообщала Politeka, рассекречен новый герой "Маски", украинцы теряются в догадках: "Потап..."

Также Politeka писала, что Полякова с чудной прической засветила Винника и Каменских на съемках «Маски»: эксклюзивные кадры