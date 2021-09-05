Известная певица Оля Полякова в очередной раз на съемках шоу "Маска" выбрала эксцентричный наряд

Оля Полякова привыкла показывать в Инстаграм кадры из различных съемок, в которых принимает участие. Причем звезда любит быть в центре внимания и ради этого всегда предстает перед камерой во всевозможных необычных дизайнерских нарядах.

Сейчас Ольга активно участвует в съемках второго сезона шоу «Маска», поэтому в Сторисах у звезды можно увидеть множество интересных моментов «за кадром». Вместе с Настей Каменских артистка соревнуется в оригинальности образов.

Обе судьи стараются отличиться каждый эфир. На новых кадрах Ольга предстала в образе «легкомысленной бабочки». Аккуратное платье с блестящими вставками и крылом на груди идеально село по стройной фигуре.

А вот закрученная в цветок прическа смотрелась весьма необычно, сама звезда поспешила показать себя с разных сторон.

Ранее артистка поразила образом на концерте в Хмельницком.

На сцену она вышла в экстремально соблазнительном образе. На исполнительнице – облегающий латексный купальник бирюзового цвета. Латекс блестит, притягивая взгляды к наряду своей обладательницы. Образ довершают серебряные босоножки, а также причудливая корона-кокошник на голове Поляковой.

Напомним, Полякову прорвало после Дня Независимости, высказала все, что думает: "Я не Матвиенко и не Повалий".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова засветила роскошную фигуру на белоснежной яхте: "Богиня грации и красоты".

Также Politeka писала, что Андре Тан, Никитюк и другие решили не молчать после эмоциональной тирады Поляковой: "Не предавай...".