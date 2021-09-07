Украинская певица Оля Полякова побывала в гостях телеведущей Маши Ефросининой

Маша Ефросинина, помимо того, что популярная телеведущая, также развивает свой Ютуб-канал, пишет Politeka.net. Долгое время звезда выпускала проект "Экзамен" в Сети, а сейчас занялась съемкой нового шоу "Долгий брак".

Программа идет в развлекательном ключе, в формате разговоров на кухне. В передаче поднимался вопрос семьи и брака.

За несколько дней видео собрало почти 400 тысяч просмотров и много комментариев. Судя по сообщениям, украинцев просто "порвало" новое шоу.

"Почему такая короткая передача, пусть идет часа 2)) такой классный заряд энергии и юмора, для пятницы самая круть👍 Две прекрасные и умные женщины, супер", "Это просто хит ))))) ваша коллаборация - это лучшее , что вы могли придумать ) смотрела на одном дыхании и улыбка с лица не сходила) с нетерпением буду ждать новых выпусков 👍👍👍", "Обожаю Полякову, она должна сделать свою программу, невероятная женщина 😍😍😍", "Дорогая Маша, Ваша передача с Олей - это просто золотое пособие по счастливому браку) Посмотрела на одном дыхании, и я в восторге) Очень прошу следующий выпуск сделать подлиннее, чтобы ещё больше посмаковать 😉 В этом шоу идеально всё, так держать)", "Как с подружками поговорила!".

Напомним, Ефросинина спелась с Поляковой и заинтриговала новым шоу для взрослых девочек

А еще Politeka писала, что Олю Полякову "узнали" под маской Гусыни на шоу "Маскарад"

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