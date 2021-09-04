Популярная певица Оля Полякова высказалась в интервью о проблемах в личной жизни

Оля Полякова провела интервью в уютной обстановке на шоу «Взрослые девочки» вместе с Машей Ефросининой. Отвечая на вопросы, Полякова попросила быть «пожестче» и спрашивать что-то реально смелое. После чего была поднята тема личной жизни.

Звезде пришлось ответить честно и о проблеме брака, и более интимной теме их личной жизни с мужем. Так, после того, как была поднята тема интимной жизни, звезда смутилась, но ответила.

Как оказалось, с годами в ее браке страсть угасла, и теперь все не так, как раньше - ей бы хотелось хотя бы два раза в неделю заниматься любовью с супругом или просто «хотеть два раза в неделю. Однако для этого, как отшутилась певица и насмешила Ефросинину, ей "нужно поднять комбайн ради одного колоска".

"Хотелось бы два раза в неделю. Ты знаешь, не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Потому что проблема длинного брака не только в том, что он меня не хочет, а в том, что вообще нужно поднять комбайн ради одного колоска… Что-то такое. В длинном браке присутствует лень", – призналась Оля.

Также отвечая на вопросы и комментируя ситуацию со своим браком, Полякова честно призналась, что уже приближаясь к 16 году в браке, они с мужем чувствуют какую-то скуку и хандру.

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