Известная телеведущая Маша Ефросинина заинтриговала поклонников новым шоу с Олей Поляковой

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина в своем Instagram опубликовала интригующее видео, в котором показала самые жаркие фрагменты нового шоу с Олей Поляковой. Похоже, в новой программе телезвезда и певица будут обсуждать темы отношений между мужчинами и женщинами во всех сферах, даже пикантных.

Уже известно, что новое шоу будет называться "Взрослые девочки", и это отсылка к называнию нового хита Поляковой. На видео, которое показала Мария, они с Олей сидят за столом на кухне и обсуждают девчачьи темы – о мужчинах, браке, интиме, отношениях и все в таком ключе.

В подписи к видео Ефросинина написала: "Скоро, совсем скоро! Вы даже не понимаете, насколько СКОРО. Новый проект #ВЗРОСЛЫЕДЕВОЧКИ на моём ютьюб канале! Чтобы не пропустить, надо подписаться на канал и поставить колокольчик". Пользователи тут же принялись обсуждать ролик в комментариях: "Заинтриговали", "Уже интересно", "Класс, ждем", "Вау, интрига", "Класс. Предвкушаю, какие вы классные", "Очень жду".

Напомним, Ефросинина нежно прижалась к бородатому мужу, в сети оценили: "Так держать!".

Как сообщала Politeka, Новая судья "Україна має талант" Ефросинина в белом платье со шлейфом засветилась на концерте: кадры.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина в одном полотенце показала яркое перевоплощение в принцессу: "Зефирка".