Украинская телеведущая Маша Ефросинина вступила в настоящий марафон мероприятий, связанных с празднованием 30-летия Дня независимости Украины

Как передает Politeka.net, Ефросинина является одной из самых востребованных украинских телеведущих. Ее приглашают в различные телевизионные проекты. Также она ведет корпоративы и официальные мероприятия. Перед праздником, по словам Марии, у нее очень плотный график. У себя в Инстаграм она делится яркими кадрами со съемок и мероприятий.

В этот раз Ефросинина решила проявить фантазию, показав яркое перевоплощение. Она засветилась в одном полотенце, выйдя из душа, после чего показала себя в нарядном розовом платье.

«Голод по нарядным платьям постепенно утоляется», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов, сравнив ее с принцессой.

«В полотенце тоже супер», «Маша красотка!», «Зефирка», «Диснеевская принцесса», «С тобой всегда позитивно! Спасибо!», «Красоточка», «Очень-очень красивое и вы в нём цветочек», «Конфета», «Шикарная Мария», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ефросинина перед Днем независимости похвасталась кадрами из Львова: "Маша, вы…".

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина рассказала об аномалии: "Не довольна я этим…".

Также Politeka писала, что Ефросинина очутилась в объятиях Сергея Лазановского: «Какой же ты…».