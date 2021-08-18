Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, після того, як стала суддею шоу "Україна має талант", розповіла про аномальний графік

Як передає Politeka.net, на проєкті "Україна має талант" відбулися зміни. До нового сезону, прем'єра якого відбудеться вже восени, оновили повністю склад. Новим телеведучим став Григорій Решетник, А суддями - Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. На кожен випуск запрошуватимуть ще одного зіркового суддю, і як відомо, однією з них стала Маша Єфросиніна. Ведуча активно веде соціальні мережі і розповідає шанувальникам про своє життя.

Цього разу Маша Єфросиніна поділилася у себе в блозі новими фото. На кадрах вона показує себе в спортивному чорному костюмі, який складається з короткого топа і лосін. На обличчі ведучої немає звичної посмішки і вона додала, що через зйомки у неї з'явився аномальний графік.

"Пілатес - це те небагато, що я залишила зараз за можливостями у своєму аномальному графіку. Він допомагає мені тримати тіло витривалим і зібраним. Але мої навантаження зараз зменшені в рази через зйомки, поїздок і робочих всіх справ...Не задоволена я цим фактом...", поділилася Маша Єфросиніна.

Відзначимо, що ведуча розповіла, що у вільний час вона завжди вибирає спорт.

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