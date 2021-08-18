Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, после того, как стала судьей шоу "Україна має талант", рассказала об аномальном графике

Как передает Politeka.net, на проекте "Україна має талант" произошли изменения. К новому сезону, премьера которого состоится уже осенью, обновили полностью состав. Новым телеведущим стал Григорий Решетник, а судьями - Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. На каждый выпуск будут приглашать еще одного звездного судью, и как известно, одной из них стала Маша Ефросинина. Ведущая активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам о своей жизни.

На этот раз Маша Ефросинина поделилась у себя в блоге новыми фото. На кадрах она показывает себя в спортивном черном костюме, который состоит из короткого топа и лосин. На лице ведущей нет привычной улыбки и она добавила, что из-за съемок у неё появился аномальный график.

"Пилатес - это то немногое, что я оставила сейчас по возможностям в своём аномальном графике. Он помогает мне держать тело выносливым и собраным. Но мои нагрузки сейчас уменьшены в разы из-за съемок, поездок и рабочих всех дел...Не довольна я этим фактом...", поделилась Маша Ефросинина.

Отметим, что ведущая рассказала, что в свободное время она всегда выбирает спорт.

Ранее сообщалось, Ефросинина вывела участницу "Танців з зірками" Зарицкую на болезненные откровения о семье: "Было ужасно..."

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