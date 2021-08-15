Сергей Лазановский, ставший победителем 11 сезона "Голоса страны" вместе с Надей Дорофеевой, засветился в компании Маши Ефросининой

26-летний Сергей Лазановский родом из села Попельники, что в Снятинском районе Ивано-Франковской области. Парень прославился благодаря победе на 11 сезоне шоу "Голос країни", гдк он был в команде певицы Нади Дорофеевой. Сейчас карьера молодого певца стремительно развивается, он дает концерты, записывает песни и участвует в различных шоу. Похоже, на одном из проектов он познакомился с телеведущей Машей Ефросининой.

Как пишет Politeka.net, общим фото Лазановский поделился на своей странице в Инстаграм.

«Еще одно прекрасное знакомство с @mashaefrosinina», - написал он.

На фото Лазановский приобнимает за талию улыбающуюся Ефросинину.

«Какой же ты красивый», «Ваууу, красивый ❤», «Вы невероятные», «Красивые», «Крутые», - пишут в комментариях.

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