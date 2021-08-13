Сергей Лазановский, ставший победителем 11 сезона "Голоса страны" вместе с Надей Дорофеевой, поделился радостным известием

Как пишет Politeka.net, 26-летний Сергей Лазановский родом из села Попельники, что в Снятинском районе Ивано-Франковской области. Парень прославился благодаря победе на 11 сезоне шоу "Голос країни", Лазановский был в команде певицы Нади Дорофеевой.

Так, парень часто делится с многочисленными поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. На этот раз певец решил поделиться радостной вестью о пополнении в семье. Оказалось, что у старшего брата Сергея Романа родился второй сын, а победитель "Голосу" пришел на выписку в роддом, чтобы поздравить брата с женой.

"Самый молодой Лазановский отправился домой ❤️ говорит @romanlazanovski и @natalialazanovska, что он много голосит 🥰 наверняка будет еще один артист 🙈 ", - пишет Лазановский.

К тому же, певец рассказал, что пока ждал на появление племянника, то из роддома выписали еще четыре девочки.

"Пока ждал их выписку, то уже за невестку договорился 🙈 наверняка будет султан, потому что в моем присутствии выписали 4 девочки и нашего красавца 🥰 ", - шутит певец.

В комментариях к посту поклонники Сергея Лазановского поздравили его с рождением племянника и пожелали малышу здоровья.

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