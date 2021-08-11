Сергій Лазановський, переміг у "Голосі країни 11", показав жінку, яка прищепила йому любов до мистецтва

Як відомо, 26-річний івано-франківець починав кар'єру в якості актора театру і кіно, але потім "переключився" на музику і вокал. Сергій починав співати разом зі своєю мамою Іванною Лазановською. Хлопець викладав відео з нею в соцмережі. Після того, як він поділився роботою "Мамина коса", користувачі почали радити йому спробувати свої сили на "Голосі". Так, Лазановський опинився на проекті. Хлопець отримав заповітний кубок переможця, дійшовши до фіналу в командні співачки Наді Дорофєєвої, яка перший раз брала участь в шоу в якості тренера.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Лазановський показав маму-красуню, якій зобов'язаний не тільки життям, але й любов'ю до творчості, передає Politeka.net. Іванна щойно вийшла від стиліста, з красиво укладеним волоссям і ідеальним макіяжем з ефектом "смокі айс".

"Ніжний образ для красивої і приємної жінки @ lazanovskaivanna # мами нашого "рідного" @ s. lazanovskyi_ridnyi", - підписала фото майстер, виклавши кадри окремим постом у себе в мікроблозі.

"Спасибі вам❤️", - подякував стилістові Сергій.

Нагадаємо, переможцю "Голосу країни" Лазановському не дають проходу, ломляться навіть через балкон

А ще Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський засвітив романтичне побачення

Також Politeka повідомляла, що Лазановський після флірту з Нікітюк засвітився з іншою знаменитою блондинкою