Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", не смог скрыться от поклонниц

После своей победы на популярном шоу Сергей Лазановский заработал огромную популярность, пишет Politeka.net.

Сейчас артист разъезжает по разных городам, где его ждут толпы поклонниц. Артист часто раздает автографы за кулисами своего концерта и не только.

В этот раз Лазановского застали поклонницы прямо на балконе. Как оказалось, девочки заметили Сергея, когда тот вышел.

"Удачно вышел... Сергей тут уже стоит минут 15 и раздает всем автографы. Класс", - рассказала девушка, снявшая весь процесс на видео.

К слову, ранее победитель "Голосу країни" также раздал всем автографы после своего выступления. Артист даже взял на руки ребенка, ради общего кадра.

Отметим, Сергей Лазановский победил в 11-ом сезоне шоу «Голос країни» в составе команды Нади Дорофеевой. Артист выиграл квартиру в одном из киевских ЖК и право выступить на фестивале Atlas Weekend.

Примечательно, что любовь к музыке Сергею привила мама, которая пела всегда и везде. Певец выучился на актера, но решил связать свою жизнь с музыкой. Лазановский пел вместе с мамой, снимал с ней клипы, и выкладывал в социальных сетях, а позже принял участие в шоу "Голос країни".

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