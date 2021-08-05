Победитель 11 сезона "Голосу країни" Сергей Лазановский поделился своей радостью

Как пишет Politeka.net, 26-летний артист, который использует псевдо Ridnyi, рассказал об этом на своей странице в Инстаграм.

«Урааааааа💪 8 числа у нас опять премьера❤ "Сила моя" - это вы», - написал он, и показал кадры романтического видео.

Видно, что в ролике Лазановский в костюме сидит за столом и тянется своей рукой к руке девушки. На столе стоят бокалы шампанского.

Отметим, такое известие произвело настоящий фурор.

«Поздравляю», «Вау, ждем», «Супер песня», «Отличная новость. Жду», «Ура, это невероятно», «Ухты, жду», «Ракета», «Очень жду», - пишут в Сети.

Напомним, 25 апреля 2021 года Сергей Лазновский стал победителем 11 сезона талант-шоу «Голос країни», в котором участвовал в команде Нади Дорофеевой. После этого он активно занялся карьерой, выступая в разных городах Украины и радуя поклонников новыми композициями.

Напомним, что Сергей Лазановский признался в любви известной телеведущей, видео: "Она вдохновляет…".

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