Сергей Лазановский, победивший в "Голосі країни 11", показал женщину, которая привила ему любовь к искусству

Как известно, 26-летний ивано-франковец начинал карьеру в качестве актера театра и кино, но затем "переключился" на музыку и вокал. Сергей начинал петь вместе со своей мамой Иванной Лазановской. Парен выкладывад видео с ней в соцсети. После того, как он поделился работой "Мамина коса", пользователи начали советовать ему попробовать свои силы на "Голосі". Так, Лазановский оказался на проекте. Парень получил заветный кубок победителя, дойдя до финала в командне певицы Нади Дорофеевой, которая первый раз участвовала в шоу в качестве тренера.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Лазановский показал маму-красотку, которой обязан не только жизнью, но и любовью к творчеству, передает Politeka.net. Иванна только что вышла от стилиста, с красиво уложенными волосами и идеальным макияжем с эффектом "смоки айс".

"Нежный образ для красивой и приятной женщины @ lazanovskaivanna #мамы нашего "рідного" @ s.lazanovskyi_ridnyi", - подписала фото мастер, выложив кадры отдельным постом у себя в микроблоге.

"Спасибо вам❤️", - поблагодарил стилиста Сергей.

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