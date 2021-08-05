Переможець 11 сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський поділився своєю радістю
Як пише Politeka.net, 26-річний артист, який використовує псевдо Ridnyi, розповів про це на своїй сторінці в Instagram.
"Урааааааа💪 8 числа у нас знову прем'єра❤ "Сила моя» - це ви", - написав він, і показав кадри романтичного відео.
Видно, що в ролику Лазановський в костюмі сидить за столом і тягнеться своєю рукою до руки дівчини. На столі стоять келихи шампанського.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Обірвалося життя екс-прем'єра України, перші деталі трагедії: "Чорний день"
Меган Маркл в день свого 40-річчя засвітила їх з принцом Гаррі особняк: камін, кам'яний стіл і не тільки
Обірвалося життя знаменитого російського співака, з'ясована причина: "Шкода, що не можна…"
Переможець "МастерШеф "розкрив сумні подробиці роману з учасницею "Холостяка": "Звільнили"
Відзначимо, така звістка викликала справжній фурор.
"Вітаю», «Вау, чекаємо», «Супер пісня", " Відмінна новина. Чекаю», «Ура, це неймовірно», «Ухти, чекаю», «Ракета», "дуже чекаю", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, 25 квітня 2021 року Сергій Лазновський став переможцем 11 сезону талант-шоу «Голос країни», в якому брав участь у команді Наді Дорофєєвої. Після цього він активно зайнявся кар'єрою, виступаючи в різних містах України і радуючи шанувальників новими композиціями.
Нагадаємо, що Сергій Лазановський зізнався в коханні відомої телеведучої, відео: "вона надихає...".
Раніше Politeka писала, що Сергій Лазановський показав, що сталося після його освідчення в коханні Нікітюк.
А ще Politeka повідомляла, що Сергій Лазановський заговорив про весілля Нікітюк: "якщо Леся вибере...".