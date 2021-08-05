Переможець 11 сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський поділився своєю радістю

Як пише Politeka.net, 26-річний артист, який використовує псевдо Ridnyi, розповів про це на своїй сторінці в Instagram.

"Урааааааа💪 8 числа у нас знову прем'єра❤ "Сила моя» - це ви", - написав він, і показав кадри романтичного відео.

Видно, що в ролику Лазановський в костюмі сидить за столом і тягнеться своєю рукою до руки дівчини. На столі стоять келихи шампанського.

Відзначимо, така звістка викликала справжній фурор.

"Вітаю», «Вау, чекаємо», «Супер пісня", " Відмінна новина. Чекаю», «Ура, це неймовірно», «Ухти, чекаю», «Ракета», "дуже чекаю", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, 25 квітня 2021 року Сергій Лазновський став переможцем 11 сезону талант-шоу «Голос країни», в якому брав участь у команді Наді Дорофєєвої. Після цього він активно зайнявся кар'єрою, виступаючи в різних містах України і радуючи шанувальників новими композиціями.

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