Известная телеведущая Маша Ефросинина умело подчеркнула стройную талию в вечернем платье
Как передает Politeka.net, теледива не скрывает, что любит путешествовать. Обычно большую часть времени она проводит с семьей в Киеве, но также ездит по всей Украине на съемки и участие в разных проектах. А для отдыха Маша выбирает заграничные курорты.
14 августа Маша Ефросинина приехала в удивительный город Львов и показала себя в нереальном образе.
Телеведущая попозировала в длинном вечернем платье из мерцающей ткани. Тугой корсет умело подчеркнул стройную талию. Маша стала в гордую позу, продемонстрировав изящные плечи и тонкие руки.
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"Сегодня Львов ... Арена Львов ... Платье Львов @millanova_lviv Марафон к # 30рокивнезалежности Украины начался!", - написала красотка.
Поклонники восхитились безупречным образом Ефросининой, назвав ее королевой.
"Маша, вы шикарная",
"Безупречный стиль"
"Не знаю, кто кого краше",
"Королева",
" Львов не похож ни на один город мира, не побоюсь такого громкого заявления!
И не передать атмосферы этого красивого города ни одним фото. Разве только шикарной Машей в нереальном образе", - пишут в сети.
Напомним, что Ефросинина в платье и на каблуках показала любимое дело, от которого получает удовольствие.
Как сообщала Politeka, Ефросинина после победы над лишним весом сразила фигурой в обтягивающем платье Санину.
Также Politeka писала, что Ефросинина в порыве чувств распустила руки рядом с Женей Котом.