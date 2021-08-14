Відома телеведуча Маша Єфросиніна вміло підкреслила струнку талію у вечірній сукні
Як передає Politeka.net, теледіва не приховує, що любить подорожувати. Зазвичай більшу частину часу вона проводить з сім'єю в Києві, але також їздить по всій Україні на зйомки і участь в різних проектах. А для відпочинку Маша вибирає закордонні курорти.
14 серпня Маша Єфросиніна приїхала в дивовижне місто Львів і показала себе в нереальному образі.
Телеведуча попозувала в довгій вечірній сукні з мерехтливої тканини. Тугий корсет вміло підкреслив струнку талію. Маша стала в горду позу, продемонструвавши витончені плечі і тонкі руки.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Винник і його "таємна дружина" злилися в романтичному танці під хіт Тіни Кароль, відео: "Як же красиво"
Екс-дружина Узелкова приголомшила появою, обійнявшись з колишнім чоловіком Білик: "Нарешті здійснилася твоя мрія"
Офіцера поліції побили прямо в райвідділі, жінка в лікарні: деталі свавілля з Одеси
Еллерт ошелешив вчинком після розставання з Мішиною: "А говорив, що ніколи"
"Сьогодні Львів ... Арена Львів ... Плаття Львів @millanova_lviv Марафон до # 30рокивнезалежности Україна почався!",- написала красуня.
Шанувальники захопилися бездоганним образом Єфросиніної, назвавши її королевою.
"Маша, ви шикарна",
"Бездоганний стиль"
"Не знаю, хто кого краше",
"Королева",
" Львів не схожий на жодне місто світу, не побоюся такої гучної заяви!
І не передати атмосфери цього красивого міста жодним фото. Хіба тільки шикарною Машею в нереальному образі", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Єфросиніна в сукні та на підборах показала улюблену справу, від якої отримує задоволення.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна після перемоги над зайвою вагою вбила фігурою в обтягуючій сукні Саніну.
Також Politeka писала, що Єфросиніна в пориві почуттів розпустила руки поруч з Женею Котом.