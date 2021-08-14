Відома телеведуча Маша Єфросиніна вміло підкреслила струнку талію у вечірній сукні

Як передає Politeka.net, теледіва не приховує, що любить подорожувати. Зазвичай більшу частину часу вона проводить з сім'єю в Києві, але також їздить по всій Україні на зйомки і участь в різних проектах. А для відпочинку Маша вибирає закордонні курорти.

14 серпня Маша Єфросиніна приїхала в дивовижне місто Львів і показала себе в нереальному образі.

Телеведуча попозувала в довгій вечірній сукні з мерехтливої тканини. Тугий корсет вміло підкреслив струнку талію. Маша стала в горду позу, продемонструвавши витончені плечі і тонкі руки.

"Сьогодні Львів ... Арена Львів ... Плаття Львів @millanova_lviv Марафон до # 30рокивнезалежности Україна почався!",- написала красуня.

Шанувальники захопилися бездоганним образом Єфросиніної, назвавши її королевою.

"Маша, ви шикарна",

"Бездоганний стиль"

"Не знаю, хто кого краше",

"Королева",

" Львів не схожий на жодне місто світу, не побоюся такої гучної заяви!

І не передати атмосфери цього красивого міста жодним фото. Хіба тільки шикарною Машею в нереальному образі", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Єфросиніна в сукні та на підборах показала улюблену справу, від якої отримує задоволення.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна після перемоги над зайвою вагою вбила фігурою в обтягуючій сукні Саніну.

Також Politeka писала, що Єфросиніна в пориві почуттів розпустила руки поруч з Женею Котом.