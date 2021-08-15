Сергій Лазановський, що став переможцем 11 сезону "Голосу країни" разом з Надею Дорофєєвою, засвітився в компанії Маші Єфросиніної

26-річний Сергій Лазановський родом із села Попільники, що в Снятинському районі Івано-Франківської області. Хлопець прославився завдяки перемозі на 11 сезоні шоу "Голос країни", де він був у команді співачки Наді Дорофєєвої. Зараз кар'єра молодого співака стрімко розвивається, він дає концерти, записує пісні і бере участь в різних шоу. Схоже, на одному з проектів він познайомився з телеведучою Машею Єфросиніною.

Як пише Politeka.net, загальним фото Лазановський поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Ще одне прекрасне знайомство з @mashaefrosinina", - написав він.

На фото Лазановський приобнімает за талію усміхнену Єфросиніну.

"Який же Ти гарний", " Ваууу, красивий❤", "ви неймовірні», «красиві», "круті", - пишуть в коментарях.

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