Известная ведущая Маша Ефросинина показала себя в шикарном белом платье с длинным шлейфом

Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной украинской телеведущей. Недавно стало известно, что она стала одной из судей нового сезона шоу "Україна має талант". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая поделилась новой серией снимков на своей странице в Инстаграм. На фото Маша в длинном белом платье с длинным шлейфом и оголенными плечами позирует на камеру. Длина платья подчеркивает рост звезды и её длинные ноги. Свой образ телеведущая дополнила колье из жемчуга.

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Его создатели подняли музыкальные архивы украинской музыки за десять столетий!!! Выбрали двадцать шедевров и дали им новое звучание! Полтора часа на Михайловской площади прошли на вдохе- детские хоры, Даха Браха, Доминика Чикун , симфонический оркестр ( состоявший тотально из молодёжи, вау!



Много в моей жизни было концертов, и ещё будет! Но @kovcheh.ukraina очень особенный. И даже концертом-то его не назовёшь.", рассказала телеведущая.

Мария отметила, что на концерте выступят: группа Хардкисс, певица Джамала и Святослав Вакарчук.

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