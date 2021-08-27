Один из участников шоу "Україна має талант" поразил своим талантом и "довел" жюри до криков

Как передает Politeka.net, недавно стало известно о выходе нового сезона шоу "Україна має талант". Премьера состоится уже осенью. Как известно, новыми судьями проекта стали телеведущий Сергей Притула, актриса и "Холостячка" Ксения Мишина, а также известный танцор и хореограф Евгений Кот. На просторах интернета идет активное обсуждение предстоящего сезона.

На этот раз на странице шоу "Україна має талант" появилось новое видео. Как известно, к тройке судей будет присоединятся каждый выпуск новый член жюри. Одной из них стала популярная телеведущая Маша Ефросинина. На кадрах показывают удивительного пластичного парня, который "довел" своим талантомв членов жюри. Маша Ефросинина и Сергей Притула кричат от удивления.

Такая же реакция была и у Ксении Мишиной и ведущего шоу Григория Решетника. "Шок-контент", закричал ведущий.

"Премьера шоу, которое потрясет всю Украину, состоится уже совсем скоро - смотрите УкраинаМаєТалант этой осенью на @stbua! Тройка жюри - неудержимый Евгений Кот, чувственная Ксения Мишина и прямолинейный Сергей Притула - будут выбирать самые яркие таланты Украины🔥

Простые украинцы будут поражать, доводить до слез и вызывать огромные овации своими выступлениями. Вы не можете этого пропустить!", пишут на странице шоу.

Поклонники "Україна має талант" оставили множество комментариев: "Миша очень крутой чувак!", "Буду за тебя топить".

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