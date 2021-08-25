Телеведущий и шоумен Григорий Решетник поделился необычным фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который помимо "Холостяка" и "Холостячки", недавно стал ведущим шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился милым фото из студии, а в подписи к нему раскрыл обратную сторону славы.

На фотографии нарядный Григорий запечатлен в студии, где снимают некоторые выпуски "Холостяка". Перед камерой он появился в стильном темно-сером костюме-тройке с белоснежной рубашкой и черных лакированных туфлях.

В подписи к кадру Решетник рассказал о своей работе: "Когда ты – телеведущий, ты работаешь круглосуточно, даже когда отдыхаешь. Этой осенью вы окунетесь в мир любви вместе с @holostyakstb. Лучшая команда на любимом телеканале @stbua". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Григория, засыпая его комплиментами.

Напомним, Новый ведущий "Україна має талант" засветился на "МастерШеф" с украинскими звездами: "Ох, и подпортили мне…".

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