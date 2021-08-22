Популярный телеведущий Григорий Решетник засветился со своей женой Кристиной на шоу "МастерШеф"

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря своей работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также, недавно стало известно, что Григорий стал новым ведущим проекта "Україна має талант". Еще в 2010-ом году он заключил брак с журналисткой Кристиной. Сейчас у них уже трое детей. Супруги активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз звездная пара засветилась на шоу "МастерШеф. Селебрити". На кадрах - Григорий обнимает Кристину. Судя по фото, женщин и мужчин разделили. И звездные пары будут сражаться со своими избранниками.

"Кто смотрит «Мастер шеф»? Оххх, и подпортили мне кабачковые блины нервы", подписала публикацию жена ведущего "Холостяка" Кристина Решетник.

Также, среди участников засветились Влад Яма со своей женой Лилией, и Ксения Мишина со своим бывшим избранником Александром Эллертом.

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