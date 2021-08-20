Ведущий популярных шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник станет новым ведущим проекта «Україна має талант»

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице шоу в Инстаграм.

«Наш уникальный ведущий Григорий Решетник посетил со всей семьей съемки грандиозного промо-ролика главного шоу этой осени «Україна має талант»!», - подписали фото авторы аккаунта.

На снимке Решетник позировал в центре Киева со своей женой Кристиной и тремя сыновьями.

«На съемочной площадке почти 300 человек, краны, десятки телекамер, сцены. Такого масштабного действа Украина не видела уже давно! Все для вас и ради вас!», - добавили в посте.

В комментариях мнение насчет нового ведущего шоу разделилось. Многие остались недовольны выбором кандидатуры.

«Лучше бы Леся Никитюк вела! Решетник очень нудный! Рейтинг шоу упадёт! Я даже смотреть не хочу!», «Интересно», «Нормально отношусь к Грише, но что-то его много. И как-то не вяжется он мне с УМТ. Хотя, даже он видимо будет лучше, чем парочка "Танкович + Томильченко", то был провал», «Очень ждем», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Решетника с детьми засветилась на сцене "Україна має талант": фото.

Как сообщала Politeka, жена Решетника показала, ради чего оставила дома младшего сына: «вознаграждение».

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