Дружина ведучого проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника, Христина, розтопила серця теплим кадром

Як відомо, 31-річна Христина і 37-річний Григорій ось уже десять років щасливі в шлюбі. За цей час у них на світ з'явилися троє дітей, і всі хлопчики. У своєму новому пості в Instagram дружина Решетника виставила фото з наймолодшим із них - Сашею, якому немає ще й рочку, передає Politeka.net.

Так, Христина позувала в милій об'ємній сукні в дуже дрібний горошок і з пишними рукавами. Дівчина зібрала волосся в пучок, пов'язавши зверху строкату хустинку. На руках вона тримала восьмимісячного сина, що здивовано дивився в камеру. Сама Христина обдарувала публіку широкою і щирою посмішкою.

«Хто б що не говорив, але слово "мама" Сашуня говорить дуже впевнено. У двох випадках - коли хоче їсти і хоче спати 😄 😄 😄 #alexreshetnik # 8months", - похвалилася вона досягненнями малюка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене в коментарях:

"Клас фото!🤩🤩🤩"

"❤️Мамина копія😍"

"Наступна дівчинка 100%"

"Все логічно і по-чоловічому❤️"

"Классс. Вам так личить цей образ, прям така дівчинка-дівчинка🔥 А Сашуня то, звичайно, окрема любов😍 👏"

"Значить буде ще сестричка... 😍"

"Копія Гриша"

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