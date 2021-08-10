Популярный телеведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник поразил поклонников откровением
Как передает Politeka.net, Григорий Решетник и его жена Кристина являются примером счастливого брака в украинском шоу-бизнесе. Они вместе уже около 12 лет, и 10 лет как супружеская пара. Они воспитывают трех сыновей: 7-летнего Ивана, 3-летнего Дмитрия и недавно родившегося Ивана. Григорий активно ведет социальные сети и радует поклонников новыми публикациями.
На этот раз ведущий поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Григорий вместе со своей женой Кристиной, он обнимает её, а она держит белую розу в руках.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Булитко из "Дизель шоу" встала на колено перед смущенным Винником и получила ответ: "Да"
Продление карантина в Украине, в Минздраве раскрыли новые сроки: "Как минимум на..."
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом: "Леш, я отдыхаю!"
"У каждого творческого человека обязательно должна быть муза
Моя Кристина Решетник", признался телеведущий.
Поклонники завалили Григория и Кристину положительными словами в комментариях: "Невероятно красивая пара", "Какие же вы красивые", "У вас прекрасная Муза", "Столь нежное фото, наверное, там две музы".
Ранее сообщалось, жена ведущего "Холостяка" Решетника задумалась, на кого похожи их дети: "На Гришу никто..."
Также, Решетник показал, что творится за кулисами съемок нового "Україна має талант" с Притулой и Мишиной: видео
Politeka рассказывала, жена ведущего "Холостяка" Решетника уехала от мужа, прихватив младшего сына: "Ночной аэропорт, и мы..."