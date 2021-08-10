Популярный телеведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник поразил поклонников откровением

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник и его жена Кристина являются примером счастливого брака в украинском шоу-бизнесе. Они вместе уже около 12 лет, и 10 лет как супружеская пара. Они воспитывают трех сыновей: 7-летнего Ивана, 3-летнего Дмитрия и недавно родившегося Ивана. Григорий активно ведет социальные сети и радует поклонников новыми публикациями.

На этот раз ведущий поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Григорий вместе со своей женой Кристиной, он обнимает её, а она держит белую розу в руках.

"У каждого творческого человека обязательно должна быть муза

Моя Кристина Решетник", признался телеведущий.

Поклонники завалили Григория и Кристину положительными словами в комментариях: "Невероятно красивая пара", "Какие же вы красивые", "У вас прекрасная Муза", "Столь нежное фото, наверное, там две музы".

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