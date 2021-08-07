Супруга Григория Решетника, ведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка", Кристина, показала подросших сыновей

За десять лет брака 31-летняя Кристина подарила своему 37-летнему мужу троих детей. Сейчас старшим мальчикам, Ване и Диме, уже 8 и 4, а вот младшему Саше - нет еще и годика.

В своем новом посте в Инстаграм Кристина поделилась фото старших сыновей, задумавшись, на кого они все же больше похожи - на нее или мужа, передает Politeka.net.

"Ваня и Дима ❤️ Мои взрослые #ReshetnikBoys 🥰 Почему дети на каникулах растут с бешеной скоростью? 🙆🏻 На каникулах у бабушки и дедушки выросли, изменились. Ваня до сих пор мечтает, чтобы его оставили хоть на неделю самого без братьев))) А Дима мечтает, чтобы этого не произошло - потому что без Вани он не может и секунды 🤪😂 Но в чем они едины - так это в желании улететь на отдых на море 🤣 На фото хоть кто-то похож на меня?)))", - поинтересовалась жена Решетника.

Пользователи кинулись обсуждать, и мнения, надо сказать, немного расходятся. Большинство полагают, что самый старший, Ваня, сильно похож на маму. А некоторым показалось, что все трое, а вот на папу - никто.

"Ваня похож❤️"

"такие повзрослевшие😍😍😍"



"Саша на Гришу, а вот Дима не знаю на кого))"

"😍красавчики"

"Как по мне то Дима 100% копия вас🔥❤️"

"Все дети на вас похожи больше 😮, на Гришу никто... а Дима так Вообще копия бабушка (ваша мама), ну прям копия🙌"

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