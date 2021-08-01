Супруга Григория Решетника, ведущего популярных проектов "Холостяк" и "Холостячка", Кристина, поделилась любопытным фактом о себе

Как известно, 37-летний шоумен и его 31-летняя возлюбленная в браке вот уже десять лет. За это время пара успела обзавестись тремя детьми, и все мальчики, самому младшему из которых нет еще и года.

В своем новом посте в Инстаграм Кристина опубликовала серию атмосферных снимков, на которых показала развлечения у пруда, передает Politeka.net. Оказывается, жена Решетника с детства любит рыбачить и теперь хочет привить любовь к этому занятию и своим детям. Девушка забрала детей из шумного Киева к бабушке с дедушкой, на свою малую родину - Ивано-Франковщину.

"Сегодня весь день мы были на рыбалке 🎣 Когда дети здесь у родителей, всегда приезжаем на это озеро. Когда-то именно здесь меня папа учил ловить рыбу, а теперь сюда привезла трех сыновей 😍. Спокойно здесь на душе и очень хорошо ❤️ надеюсь, вы это чувствуете из-за фото. А чем вы занимались?", - подписала она фото.

Пользователи насладились увиденным:

"Какой кайф🔥🔥"

"Дети очень похожи, такое чувство, что близнецы 💕💕"

"Кристина, приятной рыбалки😍"

Напомним, жена Решетника в купальнике опьянила пышными формами

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