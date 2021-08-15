Жена ведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника, Кристина, растопила сердца теплым кадром

Как известно, 31-летняя Кристина и 37-летний Григорий вот уже десять лет счастливы в браке. За это время у них на свет появились трое детей, и все мальчики. В своем новом посте в Инстаграм жена Решетника выставила фото с самым младшим из них - Сашей, которому нет еще и годика, передает Politeka.net.

Так, Кристина позировала в милом объемном платье в очень мелкий горошек и с пышными рукавами. Девушка собрала волосы в пучок, повязав сверху пестрый платочек. На руках она держала восьмимесячного сына, удивленно смотревшего в камеру. Сама Кристина одарила публику широкой и искренней улыбкой.

"Кто бы что ни говорил, но слово «Мама» Сашуня говорит очень уверенно. В двух случаях - когда хочет есть и хочет спать 😄😄😄 #AlexReshetnik # 8months", - похвасталась она достижениями малыша.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное в комментариях:

"Класс фото!🤩🤩🤩"

"❤️Мамина копия😍"

"Следующая девочка 100%"

"Все логично и по-мужски❤️"

"Классс. Вам так идет этот образ, прям такая девочка-девочка🔥 А Сашуня то, конечно, отдельная любовь😍👏"

"Значит будет еще сестренка... 😍"

"Копия Гриша"

Напомним, жена Решетника в купальнике опьянила пышными формами

Как сообщала Politeka, что жена Решетника задумалась, на кого похожи их дети: "На Гришу никто..."

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