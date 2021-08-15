Жена ведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника, Кристина, растопила сердца теплым кадром
Как известно, 31-летняя Кристина и 37-летний Григорий вот уже десять лет счастливы в браке. За это время у них на свет появились трое детей, и все мальчики. В своем новом посте в Инстаграм жена Решетника выставила фото с самым младшим из них - Сашей, которому нет еще и годика, передает Politeka.net.
Так, Кристина позировала в милом объемном платье в очень мелкий горошек и с пышными рукавами. Девушка собрала волосы в пучок, повязав сверху пестрый платочек. На руках она держала восьмимесячного сына, удивленно смотревшего в камеру. Сама Кристина одарила публику широкой и искренней улыбкой.
"Кто бы что ни говорил, но слово «Мама» Сашуня говорит очень уверенно. В двух случаях - когда хочет есть и хочет спать 😄😄😄 #AlexReshetnik # 8months", - похвасталась она достижениями малыша.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Бунт под окнами Офиса Президента, в ход пошли шины и дымовые шашки, есть пострадавшие: кадры столкновений
Украину "поджарит" после Маковея, столбик термометра поползет вверх: где ждать +30 градусов
Винник и его "тайная жена" слились в романтичном танце под хит Тины Кароль, видео: "Как же красиво"
Ксению Мишину после разрыва с Эллертом засекли в компании известного нардепа-холостяка: фото уже в сети
Пользователи кинулись обсуждать увиденное в комментариях:
"Класс фото!🤩🤩🤩"
"❤️Мамина копия😍"
"Следующая девочка 100%"
"Все логично и по-мужски❤️"
"Классс. Вам так идет этот образ, прям такая девочка-девочка🔥 А Сашуня то, конечно, отдельная любовь😍👏"
"Значит будет еще сестренка... 😍"
"Копия Гриша"
Напомним, жена Решетника в купальнике опьянила пышными формами
Как сообщала Politeka, что жена Решетника задумалась, на кого похожи их дети: "На Гришу никто..."
Также Politeka писала, что Кристина Решетник вышла с детьми на сцену "Україна має талант": "Можно уже и выступать"