Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина поделилась новым фото

Как передает Politeka.net, Григорий и Кристина Решетники являются образцовой парой в шоу-бизнесе. Они в браке уже более 10 лет. У супругов трое детей: Дмитрий, Иван и Александр. Пара активно ведет социальные сети и делится с поклонниками событиями из своей жизни.

Как известно, недавно Григорий Решетник объявил, что он стал новым ведущим проекта "Україна має талант", премьеру которого стоит ждать уже осенью. На этот раз Кристина Решетник опубликовала новое фото. На снимке вся семья: Григорий, Кристина и их дети, и даже самый младшенький Александр.

"Сегодня мы на главной сцене «Україна має талант»

Уже всем семейством", пишет Кристина Решетник.

Поклонники очарованы семейным фото и оставили супружеской паре множество комплиментов под публикацией: "Можно уже и выступать, талант есть 100%", "Вау, молодцы", "Класс, вы просто супер!", "Прекрасные и талантливые", "У вас талант растить детей и получать от этого удовольствие".

Ранее сообщалось, Решетник засветил счастливого «уже не холостяка» Заливако в обнимку с избранницей: «Окольцевали?»

Также, жена ведущего "Холостяка" Решетника задумалась, на кого похожи их дети: "На Гришу никто..."

Politeka рассказывала, ведущий "Холостяка" Решетник растопил сердца украинцев нежным семейным фото: "У каждого человека должна быть..."