Известный украинский ведущий Григорий Решетник похвастался впечатляющими результатами шоу «Холостяк» с Михаилом Заливако и Анной Богдан

Решетник полюбился многим украинцам, как харизматичный ведущий проектов «Холостяк» и «Холостячка». Шоумен умело находил подход к разным участникам и участницам шоу, и даже после его финала поддерживает с ними хорошие отношения. Как сообщает Politeka.net, новый пост на своей странице в Инстаграм Решетник посвятил главному герою 11-го сезона «Холостяка» Михаилу Заливако и его избраннице Анне Богдан.

Так, ведущий поделился яркими фото со счастливой парой. На одном из снимков Заливако приобнимал Богдан за талию, в то время как Решетник забавно прижимался к его плечу, кокетливо задирая ногу.

На фото Анна позировала в коротком желтом платье, а сам ведущий – в желтом пиджаке.

«Уже не холостяк Михаил Заливако и все благодаря легендарному проекту «Холостяк», телеканалу «СТБ» и любви Анны Богдан. Любите. Ваш Гриша», - подписал кадры Решетник.

Украинцы тут же отреагировали на его пост.

«Уже окольцевали?», «Ну честно... Бесите», «С Гришиной легкой руки вот так образуются пары», «Скоро будет фото с подписью «уже не холостячка». Ваши проекты действительно легендарные!», «Гриша был нормальный.. Так думали... Теперь надо проверить», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник растопил сердца украинцев нежным семейным фото.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника задумалась, на кого похожи их дети.

Также Politeka писала, что Злата Огневич разоткровенничалась о мужчинах на "Холостячке" и намекнула, что влюбилась.