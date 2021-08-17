Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина показала, як проводить вечір у колі сім'ї

Як передає Politeka.net, в Instagram Христини з'явився кадр, зроблений біля ліфта. На фото красувалася Христина в оточенні чоловіка і двох старших синів. Молодшого синочка сім'я залишила вдома.

Григорій Решетник, Христина Решетник

"Насичені останні дні і, як винагорода, йдемо на мультик зі старшими. Ми були пару днів тому вперше за півтора року в кінотеатрі. Тепер черга хлопців подивитися щось цікаве. Як думаєте, що будемо дивитися?",- підписала фото Христина.

У коментарях зірковій родині залишили масу приємних відгуків.

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"Гарного перегляду, і прекрасного вечора", "А де Сашуня?", "Які ви класні", "Ви ідеальна сім'я", "Похід з дітьми в кіно чудова подія! Головне з ким! Приємного перегляду!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що сім'я Григорія Решетника вважається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Пара виховує трьох синів.

Нагадаємо, що Григорій Решетник розтопив серця шанувальників сімейними кадрами.

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