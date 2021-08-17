Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина показала, як проводить вечір у колі сім'ї
Як передає Politeka.net, в Instagram Христини з'явився кадр, зроблений біля ліфта. На фото красувалася Христина в оточенні чоловіка і двох старших синів. Молодшого синочка сім'я залишила вдома.
"Насичені останні дні і, як винагорода, йдемо на мультик зі старшими. Ми були пару днів тому вперше за півтора року в кінотеатрі. Тепер черга хлопців подивитися щось цікаве. Як думаєте, що будемо дивитися?",- підписала фото Христина.
У коментарях зірковій родині залишили масу приємних відгуків.
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"Гарного перегляду, і прекрасного вечора", "А де Сашуня?", "Які ви класні", "Ви ідеальна сім'я", "Похід з дітьми в кіно чудова подія! Головне з ким! Приємного перегляду!",- пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що сім'я Григорія Решетника вважається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Пара виховує трьох синів.
Нагадаємо, що Григорій Решетник розтопив серця шанувальників сімейними кадрами.
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