Популярний телеведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник вразив шанувальників одкровенням

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник та його дружина Христина є прикладом щасливого шлюбу в українському шоу-бізнесі. Вони разом вже близько 12 років, і 10 років як подружня пара. Вони виховують трьох синів: 7-річного Івана, 3-річного Дмитра і недавно народженого Івана. Григорій активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новими публікаціями.

На цей раз ведучий поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Григорій разом зі своєю дружиною Христиною, він обіймає її, а вона тримає білу троянду в руках.

"У кожна творчої людини неодмінно повинна бути муза

Мій Христина Решетник", зізнався телеведучий.

Шанувальники завалили Григорія і Христину позитивними словами в коментарях: "Неймовірно красива пара", "Які ж ви красиві", "У вас прекрасна Муза", "Настільки ніжне фото, напевно, там дві музи".

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