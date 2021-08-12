Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, Григорій і Христина Решетники є зразковою парою в шоу-бізнесі. Вони в шлюбі вже більше 10 років. У подружжя троє дітей: Дмитро, Іван та Олександр. Пара активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подіями зі свого життя.

Як відомо, нещодавно Григорій Решетник оголосив, що він став новим ведучим проекту "Україна має талант", прем'єру якого варто чекати вже восени. Цього разу Христина Решетник опублікувала нове фото. На знімку вся сім'я: Григорій, Христина та їхні діти, і навіть наймолодший Олександр.

"Сьогодні ми на головній сцені" Україна має талант»

Вже всім сімейством", пише Христина Решетник.

Шанувальники зачаровані сімейним фото і залишили подружній парі безліч компліментів під публікацією: "Можна вже і виступати, талант є 100%", "Вау, молодці", "Клас, ви просто супер!", "Прекрасні і талановиті", "У вас талант ростити дітей і отримувати від цього задоволення".

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