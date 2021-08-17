Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала, как проводит вечер в кругу семьи

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Кристины появился кадр, сделанный возле лифта. На фото красовалась Кристина в окружении мужа и двух старших сыновей. Младшего сыночка семья оставила дома.

«Насыщенные последние дни и, как вознаграждение, идем на мультик со старшими. Мы были пару дней назад впервые за полтора года в кинотеатре. Теперь очередь ребят посмотреть что-то интересное. Как думаете, что будем смотреть?», - подписала фото Кристина.

В комментариях звездной семье оставили массу приятных отзывов.

«Хорошего просмотра, и прекрасного вечера», «А де Сашуня?», «Какие вы классные», «Вы идеальная семья», «Поход с детьми в кино замечательное событие! Главное с кем! Приятного просмотра!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что семья Григория Решетника считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Пара воспитывает троих сыновей.

Напомним, что Григорий Решетник растопил сердца поклонников семейными кадрами.

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