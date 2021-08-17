Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала, как проводит вечер в кругу семьи

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Кристины появился кадр, сделанный возле лифта. На фото красовалась Кристина в окружении мужа и двух старших сыновей. Младшего сыночка семья оставила дома.

Григорий Решетник, Кристина Решетник

«Насыщенные последние дни и, как вознаграждение, идем на мультик со старшими. Мы были пару дней назад впервые за полтора года в кинотеатре. Теперь очередь ребят посмотреть что-то интересное. Как думаете, что будем смотреть?», - подписала фото Кристина.

В комментариях звездной семье оставили массу приятных отзывов.

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«Хорошего просмотра, и прекрасного вечера», «А де Сашуня?», «Какие вы классные», «Вы идеальная семья», «Поход с детьми в кино замечательное событие! Главное с кем! Приятного просмотра!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что семья Григория Решетника считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Пара воспитывает троих сыновей.

Напомним, что Григорий Решетник растопил сердца поклонников семейными кадрами.

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