Многодетная Кристина находит время на себя

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина поделилась кадрами со съемок шоу "Мастер Шеф"

Как пишет Politeka.net, 32-летняя Кристина Решетник, которая родом из Ивано-Франковщины, по образованию журналистка. Со своим мужем Григорием она познакомилась во время работы на телевидении, в 2010 пара зарегистрировала брак. Сейчас Кристина и Григорий воспитывают трех сыновей - Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Заметим, что несмотря на постоянные заботы за детьми, Кристина Решетник находит время на себя. Недавно она приняла участие в новом сезоне шоу "Мастер Шеф. Селебрити", о чем рассказала в своем Instagram.

"Целый день на кухне-мечта, а не жена", - написала Кристина.

Заметим, что в этом выпуске, кроме Кристины и Григория Решетник, приняли участие также Влад Яма с женой Лилией и Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые некоторое время назад порвали отношения.

Стоит сказать, что в каждом выпуске "Мастер Шеф. Селебрити" между собой соревнуются звездные жены и мужья. Наградой станет серебряная сковородка.

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