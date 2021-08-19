Відомий ресторатор, суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво дав пораду українським батькам

Як передає Politeka.net, він опублікував в Instagram пост, присвячений харчуванню українських дітей.

"Чому ви годуєте своїх дітей цим? Я згадую час, коли сам погано харчувався, через це я отримав дуже поганий діагноз від лікаря, ви знаєте про це. Але ваші діти не працюють як я, вони залежать від вас і вашого способу життя!",- заявив Хіменес-Браво.

Він закликав батьків налагодити харчування підростаючого покоління і відмовитися від бутербродів з майонезом і ковбасою. На думку ресторатора, жирна їжа і майонез вбивають майбутнє українських дітей.

"Ожиріння у дитини в 10 років — це дуже погано, багато проблем потім і комплекси, і дитина в цьому не винна. Це гірше, ніж в 40 років", - підкреслив чоловік.

Він порадив налягати на салати, відмовлятися від зайвого жиру і запікати все, що можна запекти.



У коментарях його підтримали шанувальники.

"Спасибі Вам, Ектор, що дбаєте про наше здоров'я", "спасибі, це дуже правильний підхід, здорове харчування і спорт", "Ооо))) можливо це тізер до нового шоу? Мама-шеф?", "Правильні слова", "Велике серце і щира, відкрита душа, спасибі", - пишуть користувачі Мережі.

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