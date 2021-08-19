Известный ресторатор, судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво дал совет украинским родителям

Как передает Politeka.net, он опубликовал в Инстаграм пост, посвященный питанию украинских детей.

«Почему вы кормите ваших детей этим? Я вспоминаю время, когда сам плохо питался, из-за этого я получил очень плохой диагноз от врача, вы знаете об этом. Но ваши дети не работают как я, они зависят от вас и вашего образа жизни!», - заявил Хименес-Браво.

Он призвал родителей наладить питание подрастающего поколения и отказаться от бутербродов с майонезом и колбасой. По мнению ресторатора, жирная еда и майонез убивают будущее украинских детей.

«Ожирение у ребенка в 10 лет — это очень плохо, много проблем потом и комплексы, и ребенок в этом не виноват. Это хуже, чем в 40 лет», - подчеркнул мужчина.

Он посоветовал налегать на салаты, отказываться от лишнего жира и запекать все, что можно запечь.



В комментариях его поддержали поклонники.

«Спасибо Вам, Эктор, что заботитесь о нашем здоровье», «Спасибо, это очень правильный подход, здоровое питание и спорт», «Ооо))) возможно это тизер к новому шоу? Мама-шеф?», «Правильные слова», «Большое сердце и искренняя, открытая душа, спасибо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хименес-Браво засветил тайную возлюбленную, имя красотки просочилось в сеть: "Желаю вам счастья".

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