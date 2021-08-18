Прославлений кулінар, суддя шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво зачепив українців несподіваним одкровенням про життя в нашій країні

Так, 49-річний шеф-кухар з колумбійським корінням ось уже 11 років живе в Україні. Ектор відкрив тут кілька своїх ресторанів і став суддею популярного кулінарного шоу, а нещодавно отримав, нарешті, українське громадянство.

У своєму новому пості в Instagram Хіменес-Браво розговорився про достоїнства і недоліки українців, передає Politeka.net.

"Українці дуже талановиті. Вони креативні, допитливі і відповідальні. Вони обожнюють подорожувати, пробувати нове і експериментувати. Це дуже близько мені, я теж люблю подорожувати. Але тут є й інша сторона. Їм швидко все набридає, вони хочуть отримати більше за свої гроші, тому що важче їх заробляють, ніж люди на Заході. Українці, на жаль, не цінують свої традиції (дуже часто), свою кухню і шукають нові смаки. Так, в Україні багато ролів, піц, бургерів, кальянів, фастфудів, але мало хорошої української кухні", - заявив Ектор.

Шеф-кухар пояснив, чому йому, часом, складно працювати з українцями.

"Всі хочуть бути головними, керівниками, але не хочуть працювати і не хочуть просто працювати руками. Вони забувають про щастя простої професії. Ще українці не можуть мотивувати себе самі, їх потрібно постійно підтримувати і мотивувати", - додав він.

При цьому суддя "МайстерШеф" впевнений, що українці - дивовижний народ, з яким ніколи не засумуєш.

Користувачі погодилися з Хіменес-Браво:

"Так, Ектор, ви маєте рацію: все вище написане відповідає дійсності. Особливо, що у кожного українця на все є своя думка;)"

"О так! В яблучко😍"

"Так, Ектор ви дуже чітко побачили душу українців. Все написане вірно на 100 відсотків"

Раніше Politeka писала, що Ектора Хіменеса-Браво екстрено евакуювали зі знімального майданчика: перші подробиці НП.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як йому вдалося схуднути: "друга ступінь ожиріння...".

A ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "показав себе в юності і видав гірку правду про батька:"у 16 років я пішов з дому".