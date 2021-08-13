Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як змінив його тіло спорт
Як передає Politeka.net, в Instagram чоловік поділився своїм фото до того, як почав відвідувати спортзал.
"Чому спорт - частина мого життя? Поділюся з вами своєю зміною, чому я так різко змінив спосіб життя. Я почав тренуватися, тому що доктор виявив у мене друга ступінь ожиріння. Зовні я не був величезний і великий шеф, але для здоров'я було дуже погано", - розповів Ектор.
За його словами, доктор пригрозив йому інсультом, якщо він не змінить свій спосіб життя. Чоловік зізнався, що разом зі спортом в його життя прийшло правильне харчування і розпорядок дня. Спортом Ектор займається вже п'ять років.
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У коментарях під фото, на якому Ектор показав себе до спорту, йому залишили масу компліментів.
"Фото дуже класне. І результат теж", "Супер. Ви молодчина", «зараз виглядаєте, звичайно, краще зовні», "Супер зміни", - пишуть користувачі Мережі.
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