Відомий шеф-кухар і ведучий популярного українського шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав українцям своє житло
Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився завдяки українському шоу" МастерШеф", де є суддею і ведучим вже багато сезонів. Ектор активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками рецептами і моментами зі свого життя.
Так, цього разу шеф-кухар вирішив показати фанатам, де зараз живе в Києві. Його будинок знаходиться в Ірпені, а ця квартира для того, щоб швидко добиратися до зйомок в Києві.
"Сьогодні я хочу зробити для вас маленький тур моєї квартири в Києві. З мого будинку в Ірпені на знімальне місце це дуже далеко тому що знімальне місце в Броварах, тому у мене є маленьке місце тут в Києві", розповів Ектор.
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"Як я говорив, квартира невелика, але вона дуже затишна, як вам?", написав Ектор.
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