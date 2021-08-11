Відомий шеф-кухар і ведучий популярного українського шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав українцям своє житло

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився завдяки українському шоу" МастерШеф", де є суддею і ведучим вже багато сезонів. Ектор активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками рецептами і моментами зі свого життя.

Так, цього разу шеф-кухар вирішив показати фанатам, де зараз живе в Києві. Його будинок знаходиться в Ірпені, а ця квартира для того, щоб швидко добиратися до зйомок в Києві.

"Сьогодні я хочу зробити для вас маленький тур моєї квартири в Києві. З мого будинку в Ірпені на знімальне місце це дуже далеко тому що знімальне місце в Броварах, тому у мене є маленьке місце тут в Києві", розповів Ектор.

"Як я говорив, квартира невелика, але вона дуже затишна, як вам?", написав Ектор.

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