Известный шеф-повар и телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал, с каким трудом попал на проект «Мастер Шеф»

Не так давно судья и ведущий популярного шоу «Мастер Шеф» решил рассказать поклонникам о том, как построил карьеру, переехал в Украину и добился признания на местном телевидении. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм он поделился новым постом, в котором речь пошла о его участии в проекте «Мастер Шеф».

Хименес-Браво признался, что взяли его далеко не сразу. По словам шоумена, кастинг длился в общей сложности 6 месяцев, которые стали для него крайне изнурительными.

«Я просто устал ждать. Позвонил им и сказал, что уезжаю в Канаду на месяц. Тогда они срочно перенесли кастинг на тот день, пока я был в Киеве, чтобы я еще раз прошел и улетел. И вот, я сидел в Старбаксе, Канада, пил кофе, и мне звонят и говорят что я первый судья в Мастер Шеф! И что остальных судей будут подбирать под меня!», - вспоминает Эктор.

Кроме того, ведущий честно рассказал о критике, с которой столкнулся из-за своей работы. По словам Эктора, у него даже сейчас остается много хейтеров. Шеф-повар рассказал, что в первый год работы на «Мастер Шеф» постоянно читал комментарии недовольных зрителей, которые считали, что ведущим надо было сделать украинца.

«Да, я не украинец по корням, но за все время пока тут, очень полюбил Украину. Я получил вид на жительство, делаю вклад в украинскую кухню и то, чтобы украинцы перестали ее недооценивать. Я чувствую, что это и мой дом тоже, и хочу быть полезным ему», - искренне признался Хименес-Браво.

Он добавил, что сейчас негативные комментарии его больше не задевают.

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