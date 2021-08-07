Известный ресторатор Эктор Хименес-Браво показал свою собаку и ее новую любовь

Как сообщает Politeka.net, известный ресторатор, шоумен и несменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво завоевал целую армию украинских поклонников, которых теперь часто радует яркими публикациями в своем Instagram.

Так, в этот раз Эктор поделился забавными кадрами со своей любимой собакой Лупитой, а также показал, с кем ему приходится теперь ее делить. Оказалось, что Лупита встретила новую любовь, и теперь проводит время с новым другом.

"Лупита зря время не теряет: сразу нашла любовь", - забавно подписал сторис Хименес-Браво. В ролике, который он показал можно увидеть темную собаку Лупиту и ее нового рыжего бойфренда. Животные играют и резвятся, не замечая камеры.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" распахнул одеяло и показал, с кем просыпается в одной постели: "Прибавляет энергии".

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе".

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво засветил двух красоток, с которыми развлекается в выходной: кадры идиллии.