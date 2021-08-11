Известный шеф-повар и ведущий популярного украинского шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал украинцам своё жилье

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и шеф-поваром. Он прославился благодаря украинскому шоу "МастерШеф", где является судьей и ведущим уже много сезонов. Эктор активно ведет социальные сети и делится с поклонниками рецептами и моментами из своей жизни.

Так, на этот раз шеф-повар решил показать фанатам, где сейчас живет в Киеве. Его дом находится в Ирпени, а эта квартира для того, чтобы быстро добираться до съемок в Киеве.

"Сегодня я хочу сделать для вас маленький тур моей квартиры в Киеве. С моего дома в Ирпени на съемочное место это очень далеко потому что съемочное место в Броварах, поэтому у меня есть маленькое место здесь в Киеве", рассказал Эктор.

"Как детский сад, но квартира небольшая, но она очень уютная, как вам?", подметил Эктор.

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