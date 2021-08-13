Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как изменил его тело спорт

Как передает Politeka.net, в Инстаграм мужчина поделился своим фото до того, как начал посещать спортзал.

«Почему спорт – часть моей жизни? Поделюсь с вами своим изменением, почему я так резко изменил образ жизни. Я начал тренироваться, потому что доктор выявил у меня вторая степень ожирения. Внешне я не был огромный и большой шеф, но для здоровья было очень плохо», - рассказал Эктор.

По его словам, доктор пригрозил ему инсультом, если он не сменит свой образ жизни. Мужчина признался, что вместе со спортом в его жизнь пришло правильное питание и распорядок дня. Спортом Эктор занимается уже пять лет.

В комментариях под фото, на котором Эктор показал себя до спорта, ему оставили массу комплиментов.

«Фото очень классное. И результат тоже», «Супер. Вы молодчина», «Сейчас выглядите, конечно, лучше внешне», «Супер изменения», - пишут пользователи сети.

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