Ресторатор був дуже стурбований

Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво опинився неподалік від серйозної пожежі

Ресторатор багато років живе в Україні, зокрема в Києві, пише Politeka.net. Суддя популярного проекту іноді розповідає про життя в столиці, а також ділиться кадрами.

Зокрема, у своїх сторіс Ектор показав кадри пожежі. Хіменес-Браво опинився недалеко від серйозного загоряння, язики полум'я вирвалися на вулицю, а в небо піднявся стовп диму.

"Щось сталося в Києві, горить ((хто знає?",- поцікавився суддя шоу.

На тлі відео чути стурбований голос Ектора, в якому він гадає, що ж сталося.

Пізніше прес-служба ДСНС розповіла, що 12 серпня біля південного мосту на території промзони Саперно-Слобідської вогонь охопив гаражі.

На місці події працювали 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 осіб особового складу.

Зазначимо, зараз Ектор Хіменес-Браво не тільки активно веде Instagram, але продовжує зніматися у своєму шоу.

До слова, Зараз на аккаунт ресторатора підписаний один мільйон осіб.

У новому сезоні "Майстер Шеф" взяли участь зірки українського шоу-бізнесу, які змагаються у двох командах - червоних і синіх. Артисти намагаються і повеселити своїх шанувальників.

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