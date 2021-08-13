Ресторатор был очень обеспокоен

Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво оказался неподалеку от серьезного пожара

Ресторатор много лет живет в Украине, в частности в Киеве, пишет Politeka.net. Судья популярного проекта иногда рассказывает о жизни в столице, а также делится кадрами.

В частности, в своих сторис Эктор показал кадры пожара. Хименес-Браво оказался недалеко от серьезного возгорания, языки пламени вырвались на улицу, а в небо поднялся столб дыма.

"Что-то случилось в Киеве, горит(( кто знает?", - поинтересовался судья шоу.

На фоне видео слышен обеспокоенный голос Эктора, в котором он гадает, что же произошло.

Позже пресс-служба ГСЧС рассказала, что 12 августа возле Южного моста на территории промзоны Саперно-Слободской огонь охватил гаражи.

На месте происшествия работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

Отметим, сейчас Эктор Хименес -Браво не только активно ведет Инстаграм, но продолжает сниматься в своем шоу.

К слову, сейчас на аккаунт ресторатора подписан один миллион человек.

В новом сезоне "Мастер Шеф" приняли участие звезды украинского шоу-бизнеса, которые соперничают в двух командах - красных и синих. Артисты стараются и повеселить своих поклонников.

Напомним, верная спутница Эктора Хименес-Браво нашла новую любовь: "Зря время не теряет"

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