Відомий ресторатор та кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, що тепер готує сніданки на двох

Як пише Politeka.net, 49-річний талановитий кухар колумбійського походження прославився в Україні як суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф Україна". Попри публічність чоловіка, про його особисте життя відомо дуже мало. За словами самого ресторатора, публічність заважає йому будувати відносини і бути щасливим. Він підкреслив, що більше не виставляє особисте на публіку, а береже довіру і відносини від зайвих очей.

Однак у своєму Instagram Хіменес-Браво все ж ділиться щасливими моментами з життя. Так, нещодавно Ектор розповів, що тепер готує сніданки на двох.

"Так добре, коли ти снідаєш зі своїм коханням", - похвалився усміхнений кухар.

Так, ресторатор розповів, що на сніданок він зі своєю обраницею надають перевагу пасті "Болоньєзе", яку за традиціями Латинської Америки Ектор приготував раніше, а потім просто розігрів.

Зауважимо, що Хіменес-Браво надзвичайно талановитий кухар. Уже в 27 років він став шефом в одному з найкращих готелів США "Hilton Boston Back Bay". До України Ектор переїхав у 2009 році та за цей час встиг відкрити декілька власних ресторанів, засвітитися на телебаченні та завоювати любов глядачів.

Рaніше Politeka писaлa, що Хіменес-Браво оприлюднив кадри з місця великої пожежі в Києві: язики полум'я і стовп диму.

Нaгaдaємо, що Хіменес-Браво зізнався, як страждав через критику на початку роботи на "Майстер Шеф": "Так, я не українець, але...".

A ще Politeka повідомлялa, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив зізнанням про переїзд до Києва з Петербурга: "Росія і Україна дуже несхожі".