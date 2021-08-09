Відомий шеф-кухар і телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів, з якими труднощами потрапив на проект "Майстер Шеф"

Не так давно суддя і ведучий популярного шоу "Майстер Шеф" вирішив розповісти шанувальникам про те, як побудував кар'єру, переїхав в Україну і домігся визнання на місцевому телебаченні. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram він поділився новим постом, в якому мова пішла про його участь у проекті «Майстер Шеф».

Хіменес-Браво зізнався, що взяли його далеко не відразу. За словами шоумена, кастинг тривав в цілому 6 місяців, які стали для нього вкрай виснажливими.

"Я просто втомився чекати. Подзвонив їм і сказав, що їду в Канаду на місяць. Тоді вони терміново перенесли кастинг на той день, поки я був у Києві, щоб я ще раз пройшов і полетів. І ось, я сидів в Старбаксе, Канада, пив каву, і мені дзвонять і кажуть що я перший суддя в Майстер Шеф! І що решту суддів підбиратимуть під мене!", - згадує Ектор.

Крім того, ведучий чесно розповів про критику, з якою зіткнувся через свою роботу. За словами Ектора, у нього навіть зараз залишається багато хейтерів. Шеф-кухар розповів, що в перший рік роботи на «Майстер Шеф» постійно читав коментарі незадоволених глядачів, які вважали, що ведучим треба було зробити українця.

"Так, я не українець по корінню, але за весь час поки тут, дуже полюбив Україну. Я отримав посвідку на проживання, роблю внесок в українську кухню і те, щоб українці перестали її недооцінювати. Я відчуваю, що це і мій будинок теж, і хочу бути корисним йому", - щиро зізнався Хіменес-Браво.

Він додав, що зараз негативні коментарі його більше не зачіпають.

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