Известный ресторатор и кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал, что теперь готовит завтраки на двоих

Как пишет Politeka.net 49-летний талантливый повар колумбийского происхождения прославился в Украине как судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина". Несмотря на публичность мужчины, о его личной жизни известно очень мало. По словам самого ресторатора публичность мешает ему строить отношения и быть счастливым. Он подчеркнул, что больше не выставляет личное на публику, а бережет доверие и отношения от лишних глаз.

Однако в своем Instagram Хименес-Браво все же делится счастливыми моментами из жизни. Так, недавно Эктор рассказал, что теперь готовит завтраки на двоих.

"Так хорошо, когда ты завтракаешь со своей любовью", - похвастался улыбающийся повар.

Так, ресторатор рассказал, что на завтрак он со своей избранницей отдают предпочтение пасте "Болоньезе", которую по традициям Латинской Америки Эктор приготовил раньше, а потом просто разогрев.

Заметим, что Хименес-Браво чрезвычайно талантливый повар. Уже в 27 лет он стал шефом в одном из лучших отелей США "Hilton Boston Back Bay". В Украину Эктор переехал в 2009 году и за это время успел открыть несколько собственных ресторанов, засветиться на телевидении и завоевать любовь зрителей.

Ранее Politeka писала, что Хименес-Браво обнародовал кадры с места крупного пожара в Киеве: языки пламени и столб дыма.

Напомним, что Хименес-Браво признался, как страдал из-за критики в начале работы на "Мастер Шеф": "да, я не украинец, но...".

A еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из " Мастер Шеф "поразил признанием о переезде в Киев из Петербурга:"Россия и Украина очень непохожи".